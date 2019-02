Pejabat Korut Tiba di Hanoi Menjelang KTT Kedua Trump-Kim

Photo : YONHAP News

Seorang pembantu dekat pemimpin Korea Utara Kim Jong-un tiba di Hanoi pada hari Sabtu (16/2/2019), menjelang KTT kedua antara Presiden AS Donald Trump dan Kim.Menurut sebuah sumber, delegasi pejabat Korea Utara yang dipimpin oleh Kim Chang-son, sekretaris utama Sekretariat Komisi Urusan Negara, tiba di Bandara Internasional No Bai, Hanoi, sekitar pukul 10:45 pagi dengan pesawat maskapai China Southern dari Guangzhou.Kim dikenal sebagai kepala staf de facto pemimpin Korea Utara yang bertanggung jawab atas urusan protokoler. Dia juga mengurus protokol dan urusan lain, termasuk akomodasi, pada KTT bersejarah Trump-Kim tahun lalu di Singapura.Kim meninggalkan Pyongyang pada hari Jumat (15/2/2019) dan melakukan perjalanan ke Guangzhou melalui Beijing pada hari yang sama sebelum bertolak ke Vietnam.Delegasi itu diperkirakan akan berdiskusi dengan pejabat AS terkait persiapan protokoler untuk KTT yang direncanakan akan digelar pada 27-28 Februari di ibukota Vietnam.