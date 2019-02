Pemimpin Parlemen Korea Selatan Kembali dari Perjalanan AS

Photo : YONHAP News

Kelompok pemimpin parlemen Korea Selatan telah kembali ke tanah air pada hari Minggu (17/2/19) setelah mengadakan perjalanan ke AS, menjelang putaran ke-2 KTT Korea Utara dan AS pada akhir bulan ini.Ketua Majelis Nasioanl Moon Hee-sang dan ketua dari lima partai politik telah melakukan kunjungan selama delapan hari ke AS untuk bertemu dengan sejumlah pejabat pemerintah dan para pemimpin Kongres.Moon kepada wartawan menjelaskan para anggota parlemen dari dua negara kembali memastikan dukungan kongres atas kerja samaKorea Selatan dan AS sebagai sekutu dan menciptakan denuklirsasi di Semenanjung Korea.Sebelum bertolak menuju AS, Moon mengatakan dia merasa bahwa sikap umum pemerintah dan masyarakat AS kepada Korea Utara telah berubah dari pesimis menjadi optimis.Di Washington, delegasi Korea Selatan bertemu Wakil Menteri Luar Negeri AS John Sullivan, Utusan Khusus AS untuk Korea Utara Stephen Biegun, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Nancy Pelosi dan anggota parlemen AS lainnya.Perjalanan itu bertujuan meredakan kekhawatiran skeptisisme atas upaya denuklirisasi Korea Utara dan memastikan kembali aliansi Seoul dan Washington.