Korea Utara dan AS Menimbang Pembentukan Kantor Penghubung

Photo : KBS News

Korea Utara dan AS dilaporkan secara serius mempertimbangkan pertukaran perwakilan khusus, sebuah langkah penting menuju pembangunan hubungan diplomatik yang lebih formal.CNN mengeluarkan laporan pada hari Senin (18/2/19) mengutip dua sumber diplomatik tingkat tinggi yang memahami situasi diskusi.Kedua sumber diplomatik itu mengatakan langkah pertama menuju pembentukan hubungan Korea Utara dan AS yang baru adalah membentuk pertukaran tingkat perwira.AS akan mengirim beberapa perwakilan khusus untuk mendirikan kantor penghubung di Korea Utara, yang akan dipimpin oleh seorang perwira tinggi Kementerian Luar Negeri yang mampu berbahasa Korea.Laporan ini datang beberapa hari sebelum pertemuan puncak ke-2 antara Presiden AS Donald Trump dan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un ditetapkan untuk Rabu (27/2/19) dan Kamis (28/2/19) mendatang di Vietnam.