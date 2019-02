Pemerintah Menggelar Sidang Bersama Perusahaan Otomotif

Photo : KBS News

Kementerian Perindustrian, Perdagangan dan Sumber Daya pada Selasa (19/2/19) pagi membuka sidang bersama pihak perusahaan otomotif yang dipimpin oleh Asisten Wakil Menteri Kim Yong-rae.Sidang tersebut digelar untuk menyediakan langkah balasan pada penyerahan laporan 'Pasal 232 UU Ekspansi Perdagangan' yang membahas komponen dan mobil impor dari Kementerian Perdagangan AS ke Gedung Putih.Di dalam sidang hari ini, kementerian memeriksa pengaruh ekspor mobil Korea Selatan ke AS ketika pemerintah Washington menerapkan pasal 232 pada mobil impor.Kementerian masih membutuhkan 90 hari sampai Washington menyatakan keputusan akhir, sehingga pemerintah Seoul akan terus menyampaikan pernyataannya kepada parlemen, pemerintah dan dunia otomotif AS.Isi laporan tersebut belum diketahui secara rinci, namun Kementerian Perdagangan AS menyimpulkan bahwa komponen dan mobil impor dapat mengancam keamanan domestik mereka.Ada prediksi bahwa target utama pengenaan tarif tinggi AS akan mengarah pada Uni Eropa dan Jepang, sehingga Korea Selatan dapat dikecualikan dalam pengenaan tarif tinggi bersama Kanada dan Meksiko.Meskipun demikian, Korea Selatan tidak menerima janji penghapusan tarif otomotif dari AS ketika mereka merevisi perjanjian FTA antar-negara, sehingga prediksi tersebut tidak terjamin.