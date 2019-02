Menlu Pompeo Berharap Ancaman Nuklir dapat Berkurang Melalui KTT AS dengan Korea Utara

Photo : YONHAP News

Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo menyatakan harapannya agar ancaman nuklir Korea Utara dapat berkurang secara nyata melalui KTT ke-2 dengan AS yang akan digelar di Vietnam pada tgl.27 dan 28 Februari mendatang.Saat melawat ke Eropa, Pompeo dalam wawancara dengan stasiun penyiaran Islandia tgl.15 Februari mengatakan Presiden Donald Trump tengah memusatkan pikiran pada risiko penyebarluasan dan ancaman senjata nuklir di dunia.Pompeo menyampaikan bahwa Trump akan bertemu dengan Kim Jong-un di Hanoi dan pemerintah Washington berharap pertemuan itu akan menjadi dinamika untuk menurunkan risiko senjata nuklir Korea Utara ke seluruh dunia.Menanggapi rencana KTT ke-2 dengan Korea Utara yang diberitakan media AS, Pompeo menuturkan bahwa selain denuklirisasi, pihak-pihak terkait tengah membahas mekanisme keamanan dan perdamaian di Semenanjung Korea.Ia menambahkan bahwa pihaknya memiliki tujuan utama untuk menciptakan kemajuan yang realistis.