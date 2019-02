Konsumsi Bensin Per Satu Unit Mobil di Korea Selatan Mencapai Titik Terendah

Photo : YONHAP News

Kenaikan harga minyak mentah menyebabkan jumlah konsumsi bensin per satu unit mobil mencapai titik terendah dalam waktu dua belas tahun sejak tahun 2006.Jumlah pembelian bensi per satu unit mobil mencapai 1,83 juta won, sehingga biaya konsumsi bensin per bulan mencapai 153 ribu won.Data analisa dari Asosiasi Minyak Bumi Korea menyatakan jumlah konsumsi bensin per satu unit mobil pada tahun lalu mencapai 1.159 liter, menurun 2,4 persen dibandingkan tahun sebelumnya.Jumlah konsumsi bensin di Jeolla Utara tercatat paling banyak, mencapai 1.474 liter, sedangkan jumlah paling sedikit tercatat di kota Sejong dengan 551 liter.Asosiasi Minyak Bumi Korea menyatakan harga bensin akan naik pada tahun ini akibat kenaikan harga minyak internasional, sehingga jumlah konsumsi bensin per satu unit mobil kembali menurun.