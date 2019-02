Utusan Korea Utara Tiba di Hanoi untuk Pembicaraan Pra-KTT

Photo : YONHAP News

Perwakilan Khusus Korea Utara untuk AS Kim Hyok-chol tiba di Vietnam untuk mengadakan pembicaraan dengan rekannya dari AS untuk menyempurnakan agenda KTT ke-2 antar-negara.Kim tiba di Bandara Internasional Noi Bai di Hanoi hari Rabu (20/2/19) sekitar pukul 06.20 petang ditemani pejabat senior yang melakukan perjalanan ke Washington bulan lalu, negosiator utama Pyongyang Kim Yong-chol.Wakil Direktur Jenderal urusan Amerika Utara Kementerian Luar Negeri Korea Utara Choe Kang-il dan Direktur Urusan Unifikasi Partai Buruh Kim Song-hye juga sedang dalam perjalanan.Para pejabat Korea Utara menuju ke rumah tamu pemerintah Vietnam, tempat delegasi Korea Utara yang dipimpin Ketua staf Kim Jong-un saat ini, Kim Chang-son telah tinggal sejak Sabtu (16/2/19) lalu untuk mengoordinasikan urusan protokoler KTT .Menurut Kementerian Luar Negeri AS, Perwakilan Khusus untuk Korea Utara Stephen Biegun telah berangkat ke Hanoi pada hari Selasa (19/2/19) untuk bertemu Kim Chang-son.Pertemuan mereka diharapkan akan dimulai pada hari Kamis.