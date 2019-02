Utusan Korea Utara dan AS Gelar Pembicaraan Pra-KTT di Hanoi

Photo : KBS News

Utusan khusus Korea Utara dan AS mengadakan negosiasi tingkat kerja di Vietnam menjelang pertemuan puncak bilateral ke-2 mereka di Hanoi, Rabu (27/2/19) depan.Perwakilan khusus Korea Utara urusan AS Kim Hyok-chol terlihat memasuki hotel tempat rekannya dari AS Stephen Biegun menginap sekitar pukul 01.30 malam.Kim didampingi oleh pejabat Direktur Urusan Unifikasi Partai Buruh Kim Song-hye.Kim Hyok-chol dan Biegun dilaporkan mengadakan negosiasi selama lebih dari empat jam.Ini adalah pertama kalinya dalam dua minggu kedua utusan duduk bersama untuk melakukan perundingan sejak kunjungan Biegun selama tiga hari di Pyongyang awal bulan ini.Dengan beberapa hari tersisa, kedua utusan itu diharapkan mampu mengatur deklarasi Hanoi, yang kemungkinan akan mencakup langkah-langkah untuk denuklirisasi lengkap Korea Utara dan membangun hubungan antarnegara.