Pelaksanaan KTT Korea Utara-AS di Hanoi Mirip dengan KTT di Singapura

Photo : YONHAP News

Salah seorang pejabat tinggi pemerintah AS menyatakan pola KTT Korea Utara-AS ke-2 yang diadakan di Hanoi akan mirip dengan pertemuan mereka di Singapura tahun lalu.Ia menjelaskan KTT Hanoi terdiri atas pertemuan puncak tunggal negara, jamuan makan dan pertemuan puncak yang disertai delegasi kedua pihak.Mempertimbangkan hal tersebut, KTT Hanoi akan berlangsung selama satu hari pada tanggal 28 Februari meskipun memiliki agenda dua hari mulai tgl.27 Februari.Kemungkinan dua pemimpin negara akan melakukan jamuan makan malam pada tgl.27 Februari sebelum pertemuan resmi.Pejabat itu menekankan bahwa Korea Utara seharusnya melaksanakan denuklirisasi dengan cepat dan jelas, bukan langkah yang bertahap.Ia juga mengatakan, AS menyiapkan segala tindak belasan jika Korea Utara mengambil pihlihan yang benar.Dia berkali-kali menyanggah isu penarikan pasukan AS dari Korea Selatan dan menyebutnya bukan isu yang dibahas dalam KTT mendatang.