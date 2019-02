Tiket Konser Blackpink di Amerika Utara Terjual Habis

Photo : YONHAP News

Tiket konser grup musik wanita asal Korea Selatan Blackpink di Amerika Utara terjual habis.Agensi yang menaungi grup tersebut, YG Entertainment, mengumumkan pada hari Jumat (22/2/19) bahwa 60 ribu tiket untuk 6 konser Blackpink di AS dan Kanada yang akan dimulai pada bulan April mendatang telah terjual habis.Akibat banyaknya permintaan, YG mempertimbangkan untuk mengadakan konser tambahan.Bulan Juni lalu, album 'Square Up' yang dirilis grup musik beranggotakan empat wanita ini berada di urutan ke-40 tangga lagu Billboard 200, menjadi album dengan urutan tertinggi hingga saat ini di antara grup musik pop wanita Korea Selatan.Lagu mereka berjudul "DDU-DU DDU-DU" berada di urutan 55 tangga lagu Hot 100 dan membuat Blackpink menjadi musisi wanita Korea pertama yang berhasil masuk dalam daftar tersebut sejak lagu versi bahasa Inggris Wonder Girls, Nobody, masuk di urutan ke-76 pada tahun 2009.Blackpink akan menggelar pertunjukan di Los Angeles, Chicago dan Hamilton pada bulan April dan di Newark, Atlanta dan Fot Worth pada bulan Mei.Ini merupakan kali pertama Blackpink menggelar tur Amerika Utara dan merupakan bagian terakhir dari tur dunia "In Your Area" mereka.