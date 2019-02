Harga Bensin Kembali Naik Setelah 16 Minggu

Photo : YONHAP News

Harga bensin dan diesel domestik Korea kembali naik untuk kali pertama dalam 4 bulan.Menurut situs informasi harga minyak yang dikelola Perusahaan Minyak Nasional Korea (KNOC), Opinet, harga rata-rata bensin yang dijual di pom bensin seluruh negeri naik 0,2 won per liter menjadi 1.342,9 won pada minggu ke-3 bulan Februari.Kenaikan harga bensin dibandingkan seminggu sebelumnya ini terjadi setelah 16 minggu berlalu.Harga diesel juga naik 0,5 won minggu ini menjadi 1.242,2 won.Kenaikan harga bensin dan diesel tersebut dianalisis sebagai pengaruh kenaikan harga minyak internasional akhir-akhir ini.Sejak pemerintah Korea Selatan untuk sementara waktu menurunkan pajak BBM atas bensin, diesel, LPG dan butan sebesar 15% sejak November 2018 lalu, harga minyak Korea terus mengalami penurunan.Sementara itu, harga minyak mentah Dubai, patokan Korea Selatan, dilaporkan naik 3,1 dolar per barel dibandingkan seminggu sebelumnya dan diperdagangkan di angka 66,7 dolar per barel.