Trump: Penarikan Pasukan Tidak Termasuk dalam Agenda KTT

Photo : YONHAP News

Presiden Amerika Serikat Donald Trump menegaskan kembali bahwa penarikan pasukan AS yang ditempatkan di Korea Selatan tidak akan dibahas dalam KTT kedua antara Korea Utara dan AS.Ketika ditanya apakah penarikan pasukan AS termasuk dalam agenda KTT minggu depan, Trump mengatakan kepada wartawan di Gedung Putih pada hari Jumat (22/2/19) waktu setempat bahwa "Tidak, itu bukan salah satu hal di atas meja."Ketika ditanya tentang apa yang akan dibahas, Trump mengatakan bahwa "semuanya ada di atas meja."Dalam sebuah wawancara dengan CBS News pada awal bulan ini, Trump mengatakan bahwa dirinya tidak memiliki rencana untuk menarik pasukan AS dari Korea Selatan, bahkan tidak pernah membahas untuk memindahkannya.Namun demikian, Trump mengeluh bahwa penempatan 40 ribu pasukan AS di Korea Selatan sangat mahal.Sementara itu, Utusan Khusus AS untuk Korea Utara Stephen Biegun juga menghapuskan prospek bahwa AS akan menyetujui penarikan pasukan AS dari Korea Selatan sebagai konsesi ke Korea Utara.Biegun mengatakan bahwa AS tidak terlibat dalam diskusi diplomatik yang akan menyarankan pertukaran ini dan hal itu tidak pernah dibahas.