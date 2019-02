Gedung Putih Rilis Koin Peringatan Pertemuan Korea Utara dan AS ke-2

Photo : YONHAP News

Gedung Putih merilis medali atau koin peringatan untuk pertemuan puncak ke-2 antara presiden AS Donald Trump dan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un yang akan berlangsung pada akhir bulan ini di Hanoi.Di atas koin peringatan itu terdapat kalimat 'New Avenue Towards Peace', sementara di bagian bawah koin terdapat kalimat 'tiga pemimpin dalam satu perdamaian' dalam huruf Korea, dengan nama Donald Trump, Kim Jong-un dan Presiden Moon Jae-in.Sementara itu, di bagian belakang koin terdapat gambar bendera kebangsaan AS dan bendera nasional Korea Utara di kedua sisi bendera Korea Selatan, Taegeukgi.Terdapat spekulasi bahwa penerbitan koin peringatan itu memuat niat AS untuk mengusahakan kesepakatan denuklirsiasi dalam KTT mendatang, tidak seperti pertemuan pertama yang gagal membuat langkah spesifik denuklirsasi.