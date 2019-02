Korea Utara dan AS Kemungkinan Akan Sepakat Untuk Mengakhiri Perang Korea

Photo : YONHAP News

Istana Cheongwadae di Seoul pada hari Senin (25/2/19) menyampaikan bahwa Korea Utara dan AS kemungkinan akan menyepakati pengakhiran Perang Korea selama pertemuan ke-2 mereka yang akan digelar mulai hari Rabu (27/2/19) di Hanoi.Pemerintah Seoul juga memastikan posisinya bahwa deklarasi berakhirnya perang dapat disepakati hanya oleh dua pihak, yakni Korea Utara dan AS.Jubir kantor kepresidenan Kim Eui-kyeom dalam pengarahan rutin menjelaskan deklarasi berakhirnya perang berbeda dengan perjanjian perdamaian dan memiliki makna mewujudkan denuklirsasi Semenanjung Korea.Kim menerangkan bahwa Korea Selatan China dan AS telah menjalin hubungan diplomatik satu sama lain, sementara dua Korea telah mengadakan KTT sebanyak dua kali dan membuat perjanjian militer 19 September, sehingga untuk mengakhiri perang Korea Utara dan AS perlu menjalin hubungan bilateral.Jubir Kim kembali menyebut jika Korea Utara dan AS mengumumkan berakhirnya perang, hal itu akan menjadi persyaratan yang cukup.