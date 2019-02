Gedung Putih Resmi Umumkan Keberangkatan Trump ke Hanoi

Photo : YONHAP News

Gedung Putih menyatakan Presiden AS Donald Trump akan bertolak menuju Hanoi pada hari Selasa (26/2/19) pukul 02.00 dini hari waktu Korea Selatan untuk menghadiri pertemuan puncak ke-2 dengan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un.Menurut jadwal yang disebarkan kepada wartawan, Trump akan meninggalkan AS dengan menggunakan pesawat carter di pangkalan Angkatan Udara Andrews, Maryland pada Selasa dini hari dan diperkirakan tiba di Hanoi pada malam hari yang sama.Trump pada hari Minggu (24/2/19) telah menulis dalam akun Twitternya bahwa ia akan meningalkan AS pada Senin (25/2/19) pagi waktu AS untuk bertemu dengan Kim di Hanoi.Kementerian Luar Negeri AS telah menyatakan Menteri Mike Pompeo yang akan mendampingi Trump dalam KTT telah melakukan kunjungnnya ke Hanoi sejak hari Minggu (24/2/19) sampai hari pelaksanaan KTT.