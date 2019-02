Presiden Moon: Korea Selatan Harus Mempersiapkan Inisiatif pada Sistem Semenanjung Korea yang Baru

Photo : YONHAP News

Presiden Moon Jae-in menekankan sikap inisiatif dalam menghadapi momen KTT antara Korea Utara dan AS ke-2.Dalam rapat bersama staf kantor kepresidenan, Presiden Moon mengatakan Korea Utara akan menjadi ladang investasi dana internasional apabila mereka membuka perekonomiannya.Oleh karena itu, Korea Selatan harus mampu menangkap momen tersebut dan bersikap inisiatif dalam proses terkait.Presiden Moon mengatakan dirinya akan mempersiapkan sistem inisiatif baru pada Semenanjung Korea yang sedang menuju arah kemakmuran.Ia juga menganggap momen keberhasilan KTT Korea Utara dan AS yang ke-2 dapat menjadi titik tolak utama dalam perubahan Semenanjung Korea.Korea Selatan akan memiliki peran penting dalam proses tersebut karena telah membentuk aliansi yang solid dengan AS dan menjaga hubungan baik antar-Korea.Sementara itu, Cheongwadae pada hari Senin (25/2/19) menyampaikan Korea Utara dan AS kemungkinan akan menyepakati pengakhiran Perang Korea dalam pertemuan ke-2 mereka yang akan digelar mulai hari Rabu (27/2/19) di Hanoi.Seoul menyambut deklarasi berakhirnya perang dengan bentuk apapun karena deklarasi tersebut dapat mempercepat proses denuklirisasi.Pemerintah Seoul juga memastikan posisinya bahwa deklarasi berakhirnya perang dapat disepakati bahkan hanya oleh dua pihak, yakni Korea Utara dan AS.Meskipun demikian, pemerintah Seoul tetap berpendapat bahwa perjanjian perdamaian berbeda dengan deklarasi berakhirnya perang, sehingga harus diikuti oleh beberapa pihak.