Photo : YONHAP News

Menjelang KTT ke-2 antara Korea Utara dan AS, banyak pihak yang memperhatikan hasil agenda tim negosiasi tingkat kerja dua negara.Pada Senin (25/2/19) malam, Perwakilan Khusus Kebijakan urusan Korea Utara di Kementerian Luar Negeri AS Stephen Biegun dan Perwakilan Khusus Korea Utara untuk AS Kim Hyok-chol bertemu di sebuah hotel di Hanoi untuk bernegosiasi mengenai agenda KTT.Dua pihak terus membahas agenda KTT sejak tanggal 21 Februari, dengan negosiasi kali ini hanya berlangsung selama 30 menit.Waktu yang cepat diperkirakan karena dua tokoh hanya memeriksa hasil agenda yang sebelumnya telah diatur oleh Pelaksana Tugas Direktur Jenderal untuk Urusan Amerika Utara Kementerian Luar Negeri Korea Utara Choe Kang-il dan Wakil Asisten Menteri Luar Negeri AS Alex Wong.Isi negosiasi belum diketahui, namun sumber diplomatik setempat memandang negosiasi dua pihak berjalan mendalam dan mengalami kemajuan dalam agenda denuklirisasi.Pada Selasa (26/2/19) malam, dua pemimpin Korea Utara dan AS dijadwalkan tiba di Hanoi, sehingga pengaturan negosiasi tahap terakhir akan tetap berlangsung sebagai bentuk laporan pertama kepada dua pemimpin tersebut.