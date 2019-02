Photo : YONHAP News

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Vietnam pada hari Selasa (26/2/19) menyatakan pusat media AS yang semula disediakan di Hotel Melia telah dipindahkan ke Pusat Media Internasional (IMC).Hotel Melia diketahui sebagai tempat penginapan Kim Jong-un dalam KTT kali ini.Pihak Hotel Melia juga telah memberi pengarahan kepada para tamu bahwa peralatan pemeriksaan keamanan akan dipasang di lobi hotel sesuai protokoler diplomatik pemerintah atas kujungan pemimpin negara yang menginap di hotel tersebut.Sejalan dengan pemindahan pusat media AS ke IMC, keberadaan wartawan AS dan Kim Jong-un di satu tempat telah dihindari.