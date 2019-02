Penasihat Unifikasi: Pembongkaran Fasilitas Nuklir Yongbyon Dapat Lemahkan Sebagian Sanksi Korea Utara

Photo : YONHAP News

Penasihat Khusus Urusan Unifikasi, Diplomasi dan Keamanan Moon Chung-in menyatakan apabila Korea Utara membongkar fasilitas nuklir Yongbyon secara permanen, mereka sudah dapat menerima pelemahan sanksi.Penasihat Moon mengadakan diskusi bersama mantan Duta Besar AS untuk Korea Selatan Kathleen Stephens mengenai prediksi KTT terbaru Kim-Trum di Lembaga Penelitian Ekonomi Korea Selatan dan AS di Washington DC pada hari Selasa (26/2/19) waktu setepat.Moon menilai, apabila Korea Utara membongkar fasilitas Yongbyon secara permanen, dunia internasional dapat mengakui pelemahan sanksi secara parsial, sekaligus menjadi langkah pertama untuk menuju tahap denuklirisasi yang tidak dapat diubah.Melihat hubungan antara penghapusan sanksi dan kerja sama antara dua Korea, penasihat Moon mengatakan hal itu adalah opsi yang paling realistis, meskipun masih membutuhkan upaya dalam menyediakan rancangan resolusi baru tingkat PBB.Dia berpendapat bahwa sanksi terhadap Pyongyang sulit dihapuskan secara menyeluruh, menambahkan apabila sanksi itu dicabut secara parsial, yang penting adalah lingkup pencabutan sanksi.Menurutnya, perwakilan Korea Utara dan AS, yaitu Kim Hyok-chol dan Stephen Biegun dapat membicarakan hal tersebut, sehingga banyak pihak yang memperhatikan keputusan apa dikeluarkan Korea Utara dan AS pada KTT kali ini.