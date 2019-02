Fasilitas Nuklir dan Misil Korea Utara Tidak Aktif Menjelang KTT di Hanoi

Photo : YONHAP News

Menjelang KTT antara Korea Utara dan AS di Hanoi, kondisi fasilitas nuklir dan misil Korea Utara terpantau tenang dan tidak aktif.Ketua Studi Korea di CSIS, Victor Cha dan pakar militer Korea Utara di AS, Joseph Bermudez dari Pusat Kajian Strategis dan Internasional (CSIS) di AS melaporkan hal tersebut pada hari Selasa (26/2/19) waktu setempat.Mereka menyampaikan menurut hasil analisa foto satelit, kegiatan di banyak fasilitas pemusnah massal Korea Utara terpantau tidak aktif.Laporan itu menyatakan kegiatan yang biasa dilakukan untuk mengoperasikan fasilitas nuklir Yongbyon tetap berjalan, namun reaktor nuklir 5MW dan reaktor air ringan (LWR) untuk eksperimen tidak dioperasikan.Sebagian dari terowongan air pendingin tampak membeku dan tubin terpantau tidak mengeluarkan uap.Laporan tersebut juga menunjukkan terowongan di lokasi uji coba nuklir Punggyeri yang telah dibom pada bulan Mei lalu tetap tertutup, sehingga fasilitas itu tidak dioperasikan kembali.Selain itu, kegiatan di lokasi peluncuran satelit di Musudan, tempat peluncuran uji misil di sekitar Shinpo, Jamjimri dan Ihari juga tidak tampak beraktivitas selama lebih dari satu tahun.