BTS Terpilih Sebagai 'Artist of The Year' KMA 2019

Photo : YONHAP News

Boyband BTS terpilih sebagai 'Artist of The Year' dalam acara penghargaan Korean Music Awards ke-16 yang digelar di Guro Arts Valley Theater Seoul pada hari Selasa (26/2/19).Selain menang di kategori tersebut, BTS juga menerima penghargaan untuk 'Song of The Year' dan 'Best Pop Song' melalui lagu "Fake Love."Ini adalah kali kedua BTS memenangkan penghargaan 'Artist of The Year' secara berturut-turut sejak tahun lalu.BTS menyatakan lagu "Fake Love" memiliki makna penting bagi mereka karena berhasil meraih banyak prestasi, baik di dalam negeri maupun luar negeri.Mereka cukup memahami makna penganugerahan tersebut, sehingga akan berupaya membuat K-pop menjadi lebih populer di dunia.Sementara itu, penyanyi Jang Pil Soon memenangkan kategori 'Album of The Year' dengan lagu "soony eight", sedangkan penyanyi gaek Yang Hee Eun menerima hadiah Lifetime Achievement Award.Pemenang dari Korean Music Awards atau KMA diputuskan oleh juri yang terdiri atas kritikus musik, musik radio PD dan profesional industri musik dengan pertimbangan penilaian melalui prestasi dari sisi musik, bukan jumlah penjualan album atau popularitas.