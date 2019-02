Trump dan Kim Pertama Kali Mengikuti Jamuan Makan Bersama

Photo : YONHAP News

Presiden AS Donald Trump dan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un untuk pertamakalinya melakukan jamuan makan malam bersama dalam sejarah.Dalam jamuan makan malam tersebut dua pemimpin turut didampingi dengan masing-masing dua tokoh utama.Dari pihak Korea Utara hadir Wakil Ketua Komite Partai Buruh yang berkuasa Kim Yong-chol dan Menteri Luar Negeri Korea Utara Ri Yong-ho.Sementara dari AS dihadiri Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo dan Kepala Staf Gedung Putih Mick Mulvaney.Kim Yong-chol dan Mike Pompeo yang telah memimpin negosiasi Korea Utara dan AS sejak KTT pertama tahun lalu bertindak sebagai penentu garis besar utama dalam KTT kali ini.Sementara itu, adik perempuan Kim Jong-un sekaligus salah satu pejabat utama Korea Utara, Kim Yo-jong yang sebelumnya diperkirakan akan menghadiri jamuan makan malam ternyata tidak hadir.Banyak pakar memperkirakan kehadiran Menlu Korea Utara Ri menunjukkan banyak hal yang dua negara perlu putuskan atau simpulkan pada jamuan makan kali ini.Ada pula pandangan yang menyatakan bahwa pembukaan jamuan makan malam tersebut termasuk sebagai jadwal pertama KTT, mengisyaratkan Korea Utara dan AS sama-sama mengharapkan kesuksesan KTT kali ini.