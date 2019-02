KTT Korea Utara dan AS yang ke-2 Dimulai Rabu Malam

Photo : KBS News

Korea Utara dan AS telah memulai KTT mereka yang ke-2 di Hanoi, Vietnam.Pertemuan antara pemimpin negara terjadi setelah 260 hari sejak pertemuan bersejarah di Pulau Sentosa, Singapura 12 Juni 2018 lalu.Presiden AS Donald Trump dan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un memasuki ruang pertemuan pada Rabu (27/2/19) malam pukul 08.27 waktu Korea, setelah berjabat tangan di Hotel Metropole Hanoi.Sebelum KTT dimulai, pemimpin Korea Utara Kim mengutarakan harapannya agar pertemuan mereka kali ini dapat membuahkan hasil yang bagus.Presiden AS Trump juga mengatakan bahwa Korea Utara memiliki potensi yang tinggi dari segi ekonomi.Komentar itu diartikan jika Korea Utara mewujudkan denuklirisasi yang tepat, maka AS akan membalasnya dengan pengurangan sanksi.KTT Korea Utara dan AS yang ke-2 resmi dimulai dengan pertemuan 20 menit oleh dua pemimpin, disusul jamuan makan yang berlanjut selama sekitar 1 jam 30 menit.