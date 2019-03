BOK Membekukan Suku Bunga 1,75% untuk Bulan Februari

Photo : YONHAP News

Bank Sentral Korea (BOK) telah membekukan suku bunga acuan untuk bulan ketiga berturut-turut di tengah ketidakpastian ekonomi di dalam dan luar negeri.Dewan Kebijakan Moneter BOK pada hari Kamis (2/2/19) memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuan pada 1,75 persen untuk bulan Februari, menyusul kenaikan 0,25 persen pada November lalu.Selain itu, bank memperhitungkan kemungkinan kenaikan suku bunga utama di AS dan kondisi lain yang memengaruhi ekonomi global, seperti perang perdagangan antara AS dan China dan penarikan Inggris dari Uni Eropa.Dampak potensial dari KTT ke-2 yang sedang berlangsung antara Korea Utara dan AS juga dipertimbangkan.