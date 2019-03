Media China dengan Sigap Melaporkan Berita KTT Korea Utara dan AS di Hanoi

Photo : KBS News

Media-media utama China dengan cepat melansir berita pertemuan puncak Korea Utara dan AS, termasuk suasana seputar tempat pelaksanaan KTT dan menegaskan peran Beijing dalam pertemuan tersebut.Global Times China dalam edisi hari Kamis (28/2/19) menekankan bahwa Korea Selatan dan AS harus percaya pada kejujuran China, termasuk dalam memainkan peran menyelesaikan isu nuklir Korea Utara.Menteri Luar Negeri China Wang Yi saat bertemu dengan rekannya dari Rusia dan India pada hari Rabu (27/2/19) juga mengutarakan ekspektasi pada KTT Hanoi, menggaris bawahi apresiasinya pada usaha pemimpin Korea Utara dan AS.Kementerian Luar Negeri China dalam pengarahan rutin hari Rabu menjelaskan pihaknya mendukung berakhirnya Perang Korea dan berharap akan memainkan peran yang tepat untuk mengakhiri perang di Semenanjung Korea.Serangkaian pernyataan dari Kementerian Luar Negeri China menunjukkan bahwa dalam perundingan perdamaian, Beijing memiliki niat untuk mengurangi pengaruh AS di Semenanjung Korea yang bebas nuklir.