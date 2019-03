Kim Jong-un Menenkankan Keinginan Denuklirisasi

Photo : YONHAP News

Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un mengatakan bahwa dirinya tidak akan menghadiri konferensi tingkat tinggi ke-2 bersama Presiden AS Donald Trump kecuali dirinya memiliki keinginan melakukan denuklirisasi negaranya.Kim membuat pernyataan tersebut saat menjawab pertanyaan dari para wartawan di awal pembicaraan KTT bersama Trump di Hotel Sofitel Legend Metropole di Hanoi pada hari Kamis (28/2/19).Ditanya apakah dirinya siap mengambil langkah-langkah nyata untuk denuklirisasi, Kim mengatakan bahwa dirinya dan Trump saat ini sedang mendiskusikan isu tersebut.Menjawab posisinya atas kemungkinan AS membuka kantor penghubung di Pyongyang, Kim menjawab bahwa hal tersebut merupakan sesuatu yang akan diterima dengan baik.Trump mengatakan bahwa apa pun hasil KTT kali ini, hal itu akan bermanfaat bagi Kim, AS dan semua orang lain.Trump terdengar optimistis dan puas pada pertemuan terakhirnya dengan Kim, melontarkan komentar di tengah pembicaraan KTT yang mendalam, bahwa hubungannya dengan Kim lebih baik dari sebelumnya.Presiden Trump menekankan kesuksesan jangka panjang terkait denuklirisasi, menyebut bahwa negosiasi denuklirisasi Korea Utara tidak akan selesai dalam satu atau dua hari.Ditambahkannya bahwa hal yang penting adalah berjalan menuju arah kesuksesan dalam setiap langkah.