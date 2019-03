Media Jepang Lontarkan Harapan Atas KTT Korea Utara dan AS

Photo : YONHAP News

Semua harian Jepang untuk edisi hari Kamis (28/2/19) melansir berita terkait pertemuan puncak ke-2 Korea Utara dan AS yang sedang berlangsung di Hanoi, dengan memuat foto-foto dua pemimpin.Harian Yomiuri Simbun mengatakan Korea Utara dan AS tengah membahas proses denuklirsasi dalam pertemuan dua hari dan memperkirakan proyek tur ke Gunung Geumgangsan, Korea Utara mungkin dapat digunakan sebagai poin tambahan dari pihak AS.Harian Asahi Simbun menganalisa bahwa Presiden Trump tampak memiliki keinginan untuk menciptakan kinerja dalam pertemuannya dengan pemimpin Kim Jong-un, karena dirinya sedang terhimpit kesulitan domestik.Asahi Simbun juga menulis pembicaraan tingkat kerja antara kedua negara telah gagal membuat kemajuan upaya denuklirsasi.Di sisi lain, NHK menunjukkan bahwa AS dapat melonggarkan sanksi sebagai tindakan khusus dan bantuan kemanusiaan, tetapi hal itu dapat menghilangkan daya pendorong denuklirsasi.NHK menyatakan sikap bahwa AS tidak boleh terburu-buru dalam membuat konsesi.