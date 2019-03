KTT ke-2 Korea Utara dan AS Berakhir Lebih Awal dari Jadwal Sebelumnya

Photo : YONHAP News

Pertemuan puncak ke-2 antara pemimpin Korea Utara Kim Jong-un dan Presiden AS Donald Trump telah berakhir tanpa kesepakatan apapun.Oleh karena itu, visi mewujudkan Semenanjung Korea bebas nuklir yang telah dimulai pada awal tahun lalu dianggap akan kembali terhambat.Presiden Trump kembali ke Hotel Merriott Hanoi setelah membatalkan agenda makan siang bersama Kim Jong-un yang juga memutuskan untuk pulang ke hotelnya.Dalam jumpa pers yang kemudian diadakan pada sore hari, Trump mengatakan dia telah memiliki waktu yang produktif bersama Kim Jong-un, namun memutuskan untuk tidak menandatangani perjanjian khusus.Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo mengatakan, pihaknya dan Korea Utara telah berupaya membuat kemajuan besar selama beberapa minggu terakhir, bahkan telah mencapai kemajuan nyata, namun gagal untuk mencapai titik terakhir.Ia menyebut Kim Jong-un belum siap, namun negosiasi antarnegara masih berada dalam iklim positif dan tetap akan melanjutkan pembicaraan ke depan.Menteri Pompeo menambahkan kedua pimpinan dipandang telah membuat kemajuan, tetapi gagal untuk mencapai kesepakatan.Ia berharap agar perjanjian itu akan dicapai dalam beberapa minggu ke depan.Sebelum KTT dibuka, Trump dan Kim menyampaikan sikap positif atas prospek pembicaraan mereka, namun dalam proses pembicaraannya, keduanya menunjukkan pendapat yang sangat berbeda dan gagal untuk mencapai kesepakatan.Trump akan kembali dari Vietnam pada Kamis malam (28/2/19) menuju AS, namun Kim Jong-un akan tetap melanjutkan kunjungan resminya ke Vietnam hingga tgl. 2 Maret.