Kantor Kepresidenan Korea Selatan Sesalkan Kegagalan KTT Hanoi

Photo : YONHAP News

Kantor kepresidenan Cheongwadae menyatakan penyesalan atas berakhirnya KTT antara Korea Utara dan AS secara tiba-tiba, namun tetap yakin pada kemajuan yang dibuat dua pihak dibanding sebelumnya.Juru Bicara Kepresidenan Kim Eui-kyeom dalam sebuah pernyataan tertulis pada hari Kamis (28/2/19) menyatakan Presiden AS Donald Trump dan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un memperluas pemahaman mereka satu sama lain melalui diskusi mendalam untuk jangka waktu yang lama.Kim menilai Trump memiliki keinginan untuk melanjutkan pembicaraan dan optimisme dalam mencerahkan prospek KTT berikutnya.Pernyataan tersebut menunjukkan ungkapan bahwa Trump akan menghapus atau melonggarkan sanksi terhadap Korea Utara setelah Kim Jong-un mewujudkan denuklirisasi.Hal itu juga memperlihatkan bahwa pembicaraan antara Pyongyang dan Washington telah meningkat satu tahap.Juru Bicara Kim mengatakan bahwa pemerintah Seoul akan melakukan segala usaha agar Korea Utara dan AS dapat melanjutkan komunikasi yang erat dan tetap menjaga momentum dialog.