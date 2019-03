Moon Jae-in Perkenalkan Inisiatif Sistem Semenanjung Korea Baru

Photo : YONHAP News

Presiden Korea Selatan Moon Jae-in memperkenalkan Inisiatif Sistem Semenanjung Korea Baru dalam Upacara Peringatan Hari Gerakan Kemerdekaan 1 Maret ke-100 di Gwanghwamun pada hari Jumat (1/3/19)Moon mendefinisikan Sistem Semenanjung Korea Baru sebagai sebuah komunitas perdamaian dan kerja sama ekonomi baru yang mengakhiri pertentangan dan konflik.Dia menegaskan bahwa 100 tahun yang baru akan berbeda dengan 100 tahun yang lalu dari sisi kualitas.Presiden Korea Selatan itu juga menyatakan bahwa dalam mempersiapkan unifikasi dengan Sistem Semenanjung Korea Baru ini dan mewujudkan sistem perdamaian permanen, pihaknya berdasar pada kolaborasi dengan AS, keberhasilan pembicaraan antara Korea Utara dan AS, dan dukungan masyarakat internasional.Moon juga menerangkan bahwa pihaknya tengah membicarakan pemulihan pariwisata Gunung Geumgang dan Kawasan Industri Gaeseong, dan membentuk 'Komite Ekonomi Bersama Antar-Korea' setelah denuklirisasi mengalami kemajuan.Mengenai KTT kedua Korea Utara-AS yang gagal, Moon menilai hal itu sebagai proses untuk mencapai kesepakatan tingkat lebih tinggi, dan pemerintahannya akan berperan aktif agar Korea Utara dan AS dapat menghasilkan kesepakatan.