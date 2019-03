Photo : YONHAP News

Kantor berita Reuters pada hari Jumat (1/3/19) waktu setempat memberitakan dengan mengutip seorang pejabat AS bahwa latihan militer gabungan Korea Selatan dan AS yang direncanakan pada musim semi akan dilakukan dengan skala kecil.Menurut Reuters, pejabat yang tidak ingin disebutkan namanya itu mengatakan bahwa keputusan tersebut bukan hasil KTT Korea Utara-AS baru-baru ini, melainkan sudah ada keputusan sebelumnya dan akan segera diumumkan secara resmi.NBC juga merilis pernyataan dua orang pejabat Kementerian Pertahanan AS bahwa militer AS sedang bersiap untuk mengumumkan bahwa latihan militer gabungan tidak akan dilakukan secara besar-besaran di Korea Selatan pada musim semi ini.NBC juga melaporkan bahwa salah seorang pejabat pemerintah Korea Selatan mengatakan bahwa latihan militer gabungan itu diganti dengan latihan khusus terkait tugas tertentu dan nama latihan pun akan diubah.