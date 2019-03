Film Korea Menempati Urutan Atas di Box Office

Photo : YONHAP News

Urutan puncak film Korea di Box Office atau kantor tiket bioskop tanggal 1 Maret, yaitu Hari Kemerdekaan Korea adalah 'A Resistance' yang menceritakan pahlawan kemerdekaan Yu Gwan-sun.Menurut data Dewan Perfilman Korea hari Senin (4/3/19), jumlah penonton film tersebut mulai tgl.1 hingga 3 Maret lalu mencapai 606.076 orang, dan jumlah penonton akumulatif mencapai 791.052 orang.Prestasi film 'A Resistance' terasa luar biasa karena berhasil mengalahkan film komersial yang dibuat dengan biaya pembuatan 10 miliar-an won sebagai film dengan biaya rendah.Di urutan kedua dan ketiga, masing-masing direbut oleh film 'SVAHA : The Sixth Finger' dan 'Innocent Witness.'Film berjudul 'Extreme Job' yang menempati urutan keempat mencatat rekor yang luar biasa dari sisi jumlah penjualan kumulatif, yaitu 137,6 miliar won yang melampaui jumlah penjualan tertinggi hingga saat ini dari film 'Roaring Currents.'Selain itu, terdapat film berjudul 'Uhm Bok-dong,' 'Cinderella and The Secret Prince,' 'How to Train Your Dragon: The Hidden World, 2019,' dll di dalam 10 urutan teratas.