Moon Berusaha Menjadi Mediator antara Pemimpin Kim Jong-un dan Presiden Trump

Photo : YONHAP News

Presiden Korea Selatan Moon Jae-in berusaha untuk menjadi pengantara antara Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un dan Presiden AS Donald Trump.Presiden Moon Jae-in pada hari Senin (4/3/19) mengadakan pertemuan Dewan Keamanan Nasional (NSC) dengan menteri-menteri kabinet utama, kepala badan intelijen nasional dan para pembantu utama.Dalam pertemuan tersebut, Presiden Moon menginstruksikan pejabatnya untuk mempercepatkan proyek kerjasama antar-Korea yang telah disepakati oleh kedua Korea pada tahun 2018 lalu.Selain itu, Presiden Moon meminta para pejabat mencari cara untuk membantu komunikasi antara Korea Utara dan AS melalui perkembangan hubungan antar-Korea dalam kerangka sanksi PBB terhadap Korea Utara.Rapat NSC yang dipimpin oleh Presiden Moon dilakukan setelah sekitar 9 bulan sejak KTT antara Korea Utara dan AS pertama di Singapura pada bulan Juni 2018.Presiden Moon memperlihatkan rasa penyesalannya terhadap kegagalan kesepakatan dari KTT ke-2, namun tetap mengatakan bahwa Korea Utara dan AS kini telah memasuki fase baru, di mana mereka akan membahas denuklirisasi dan langkah-langkah terkait.Setelah pembicaraan di Hanoi, Presiden AS Donald Trump menelepon Presiden Moon dari Air Force One dalam perjalanan kembali ke Washington. Para pejabat mengatakan Trump meminta Moon untuk memainkan peran sebagai mediator antara dia dengan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un.Sementara itu, Presiden Moon mengatakan kepada Trump seminggu sebelum KTT bahwa Korea Selatan dapat bekerja dengan AS dalam menawarkan langkah-langkah yang sesuai dengan langkah-langkah denuklirisasi Korea Utara.Selain itu, Presiden Moon merujuk pada proyek antar-Korea yang tertunda yang menghubungkan jalan-jalan dan kereta api antar-Korea yang terputus sebagai langkah penghargaan yang mungkin bagi Korea Utara.