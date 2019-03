Pendapatan Per Kapita Korea Selatan Menembus 30.000 Dolar AS

Photo : KBS News

Pendapatan Per Kapita Korea Selatan untuk tahun 2018 telah melampaui 30.000 dolar AS untuk pertama kalinya.Bank Sentral Korea (BOK) pada Selasa (5/3/19) menunjukkan dalam laporan pendahuluan tentang pendapatan nasional tahunan, bahwa pendapatan per kapita untuk tahun 2018 telah mencapai 31.349 dolar.Angka tersebut mengalami kenaikkan 5,4% jika dibandingkan dengan tahun 2017.Rasio pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) nominal dalam mata uang won, Korea tercatat 3,0%, namun PDB dalam dolar tampak sedikit naik, karena kurs mata uang won terhadap dolar tahun lalu turun 2,7%.BOK menyampaikan keterangan bahwa ada 6 negara dimana pendapatan perkapita menembus 30.000 dolar dengan penduduk yang lebih dari 50 juta jiwa, seperti AS, Jepang, Jerman, Prancis, Inggris dan Italia.Korea Selatan menjadi negara ketujuh dalam hal pendapatan per kapita yang melampaui 30.000 dolar di dunia.