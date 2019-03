Sekolah 'P-Tech' Pertama di Korea Telah Dibuka

Photo : KBS News

Kategori jenis pekerjaan baru, 'kerah baru' (new collar) tampaknya mendapat sorotan, bukan 'kerah putih' atau 'kerah biru'.Kerah baru itu merujuk pada tenaga kerja berbakat khusus pada teknologi terkait industri keempat, seperti kecerdasan buatan.IBM Korea pada hari Senin (4/3/19) meluncurkan 'The Pathways in Technology Early College High Schools (P-TECH)' di Seoul dan mengadakan upacara penerimaan untuk 52 siswa-siswi baru.Sekolah P-Tech itu diresmikan dengan kolaborasi antara Kementerian Pendidikan di Seoul dan IBM, dan juga sudah dioperasikan di sebanyak 120 negara di dunia, termasuk AS dan Singapura.Pihaknya bertujuan untuk membina 'pakar kecerdasan buatan' melalui program pembelajaran lima tahun, dengan SMA selama tiga tahun dan perguruan tinggi selama dua tahun.