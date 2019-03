'Tomorrow X Together' Telah Debut

Photo : YONHAP News

Grup baru, Tomorrow X Together yang disebut sebagai 'adik BTS' akhirnya debut pada hari Selasa (5/3/19).'Tomorrow X Together' adalah boy group baru yang diperkenalkan oleh Big Hit Entertainment, perusahaan asuhan BTS.Walaupun grup baru, 'Tomorrow X Together' telah diperhatikan baik di dunia musik maupun penggemar dari dalam dan luar Korea berkat kepopuleran BTS.Album debut mereka yang memuat 5 lagu terjual sebanyak 100 ribu dan MV lagu utamanya 'Crown' telah ditonton puluhan juta dalam waktu 13 jam setelah diunggah pada YouTube.