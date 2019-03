TV Korea Utara Menayangkan Film Dokumenter Kunjungan Pemimpin Kim ke Vietnam

Photo : YONHAP News

Siaran Televisi Resmi Korea Utara menayangkan film dokumenter yang berisi kunjungan pemimpin negara Kim Jong-un dan menyampaikan bahwa pemimpin Korea Utara dan AS sepakat akan melanjutkan dialog produktif.Dalam siaran televisi pada Rabu malam (6/3/19), pihaknya tidak menyatakan kegagalan kesepakatan dalam pertemuan puncak kedua Korea Utara dan AS yang berlangsung di Hanoi pada tgl.27 dan 28 Februari.Ditambahkan bahwa pemimpin Korea Utara dan AS telah menilai pertemuan kedua di Hanoi sebagai titik balik yang penting menuju tahap baru, dan juga sepakat untuk melanjutkan dialog yang produktif.Media itu tidak menyebutkan bahwa keduanya gagal untuk menandantangani perjanjian, namun mengatakan presiden AS Donald Trump kembali memastikan komitmennya untuk meningkatkan hubungan antara Korea Utara dan AS.Siaran Televisi itu memberitakan seluruh proses pertemuan selama dua hari, dengan menjelaskan bahwa pemimpin Kim dan Presiden Trump telah membahas masalah-masalah yang harus dituntaskan untuk saat ini secara intensif.