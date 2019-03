Photo : YONHAP News

Ketua Juru Runding Perdamaian Semenanjung Korea sekaligus Ketua Juru Runding Pertemuan Enam Pihak, Lee Do-hoon mengatakan bahwa Amerika Serikat siap untuk melanjutkan dialog dengan Korea Utara.Lee Do-hoon membuat pernyataan pada hari Jumat (8/3/19) kepada wartawan di Bandara Internasional Incheon setelah kembali dari perjalanan ke AS selama tiga hari.Lee mengatakan bahwa penilaian Washington terhadap KTT antara Presiden Donald Trump dan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un di Hanoi tetap sebagai "produktif" dan "konstruktif".Selama perjalanan ke Washington, Lee bertemu dengan dengan mitranya Utusan Khusus AS untuk Korea Utara, Stephen Biegun untuk membahas langkah-langkah.Ketika ditanya tentang ungkapan "denuklirisasi akhir Korea Utara yang sepenuhnya terverifikasi (FFVD)" tetap termasuk dalam siaran pers AS namun dihilangkan di Seoul, Lee mengatakan bahwa FFVD adalah syarat dasar.Ditambahkannya, Seoul dan Washington saling mempercayai satu sama lain, sehingga tidak menghasilkan siaran pers yang sama.