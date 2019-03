Korea Utara Tampak Sudah Merehabilitasi Fasilitas Landasan Misil di Dongchang-ri

Photo : YONHAP News

Situs web AS yang memantau Korea Utara, ‘38 North’ mengumumkan foto satelit baru yang menggambarkan daerah sekitar Dongchang-ri, Korea Utara pada hari Kamis (7/3/19).Pada foto yang diambil tanggal 2 Maret lalu, terdapat derek di sekitar landasan misil di Dongchang-ri tapi derek itu tidak terlihat pada foto yang diambil empat hari kemudian.Pusat Kajian Strategis dan Internasional (CSIS) menganalisa bahwa komponen-komponen penting untuk landasan peluncur misil dan landasan uji coba mesin vertikal terus dipulihkan.CSIS menunjukkan dalam laporannya bahwa kegiatan rehabilitasi fasilitas di Dongchang-ri memperlihatkan seberapa cepat Korea Utara mengembalikan langkah denuklirisasi.Perbuatan Korea Utara itu ditafsirkan untuk menekan AS setelah KTT dengan AS di Hanoi gagal.Setelah KTT Hanoi gagal, Trump mengatakan kepada wartawan bahwa Kim Jong-un telah berjanji untuk tidak akan melakukan uji coba nuklir dan rudal.Sebab itu, jika rehabilitasi fasilitas di Dongchang-ri dipastikan benar, diperkirakan dampaknya pun luar biasa.