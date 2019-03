Blackpink ‘Ddu-Du Ddu-Du’ Mencetak Rekor dengan 700 Juta Penonton di Youtube

Photo : KBS News

Video musik untuk girlband K-pop Blackpink "Ddu-Du Ddu-Du" melampaui 700 juta penonton di YouTube pada hari Sabtu, dan menjadi band K-pop Korea Selatan pertama yang mengukir sejarah.Menurut agensi manajemen Blackpink YG Entertainment, video musik itu mencapai 700 juta kali tontonan di YouTube pada hari Sabtu sekitar jam 9 pagi, 266 hari sejak dirilis pada 15 Juni tahun lalu.Video musik juga menetapkan rekor di antara grup K-pop dengan penambahan setiap 100 juta penonton dengan kecepatan tercepat setelah mencapai 200 juta penonton.Di antara gilband K-pop lainnya, Blackpink juga memiliki video musik yang paling banyak melebihi 500 juta penonton di YouTube.Lagu-lagu mereka "As If It Your Last" dan "Boombayah" juga telah menarik lebih dari 500 juta penonton.Blackpink juga telah maju ke pasar AS, bergandengan tangan dengan label rekaman AS, Interscope Records yang dimiliki oleh Universal Music Group.Setelah menyelesaikan tur Asia, Blackpink sekarang akan memulai tur global Amerika Utara, Eropa dan Australia. Bulan depan, mereka akan tampil di Festival Musik dan Seni Coachella Valley yang terkenal di AS.