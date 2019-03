Media-media Korea Utara Sampaikan Komitmen Pyongyang Atas Denuklirisasi Lengkap

Photo : YONHAP News

Media-media Korea Utara pada hari Selasa (12/3/19) menyampaikan komitmen negaranya menuju denuklirisasi sepenuhnya.Media propaganda Korea Utara, 'Uriminjjokkiri' menegaskan bahwa negara ini bersikeras untuk membangun hubungan baru dengan AS, dan membentuk rezim perdamaian permanen, bahkan menuju denuklirisasi lengkap.Terkait hasil KTT putaran kedua antara Korea Utara dan AS, media itu berulang kali menyatakan komitmennya untuk melanjutkan dialog yang produktif dalam upaya untuk menuntaskan masalah yang pernah dibicarakan dalam pertemuan di Hanoi.Media propaganda lainnya, pada hari Senin (11/3/19) kemarin telah mengapresiasi tinggi pertemuan puncak kedua antara Korea Utara dan AS baru-baru ini, dengan mengutip bahwa kedua pemimpin saling menyampaikan ucapan perpisahan, sembari berjanji untuk pertemuan baru di kemudian hari.Media Korea Utara memang untuk pertama kalinya menggambarkan posisi yang jelas tentang denuklirisasi sepenuhnya, menyusul KTT kedua yang gagal untuk mencapai kesepakatan.