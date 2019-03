Cheongwadae: NCS Korea Selatan dan AS Berkomunikasi Erat

Photo : YONHAP News

Penasihat keamanan nasional Korea Selatan Chung Eui-yong pada hari Senin (11/3/19) dilaporkan bertukar pendangan dengan rekannya dari AS, John Bolton mengenai masalah Korea Utara, termasuk pembangunan kembali lokasi peluncuran rudal Dongchang-ri, Korea Utara.Dalam pembicaraan telepon, kedua belah pihak tampaknya telah membahas tanggapan sejalan dengan aktivitas pembangunan kembali lokasi peluncuran dan juga langkah berikutnya setelah pertemuan puncak putaran kedua Korea Utara dan AS yang berakhir tanpa kesepakatan.Sebelumnya pada tgl.10 Maret, penasihat keamanan nasional AS John Bolton mengatakan dalam wawancara dengan siaran ABC bahwa dia berencana akan membahas masalah Korea Utara dengan rekannya di Seoul pada Selasa pagi.Sementara itu, penasihat keamanan Chung Eui-yong dikatakan telah berkunjung secara tertutup ke China pekan lalu dan bertemu dengan penasehat urusan Luar Negeri China, Yang Jeichi.Diperkirakan kedua diplomat telah membicarakan cara kerja sama untuk mempertahankan momentum dialog menuju denuklirisasi Korea Utara yang tengah terlihat melakukan aktivitas pembangunan kembali tempat peluncuran misil.