Korea Selatan Memeriksa Pesawat Boeing 737 Pasca Kecelakaan Di Ethiopia

Photo : KBS News

Pemerintah Korea Selatan memulai inspeksi keamanan darurat pada pesawat 'Boeing B-737 Max 8', setelah sebuah pesawat dengan tipe yang sama jatuh di Ethiopia pada hari Minggu (10/3/19).Kementerian Pertanahan dan Transportasi di Seoul mengatakan pada hari Senin (11/3/19), empat pengawas tengah menjalankan proses konfirmasi mengenai apakah Eastar Jet, yang mengoperasikan pesawat Max Eight, melakukan pelatihan keselamatan dan pemeliharaan pesawat yang diperlukan.Seorang pejabat dari kementerian mengatakan, jika kekurangan atau masalah terdeteksi, maka maskapai berbiaya rendah tersebut dapat diminta untuk menunda operasinya.Kecelakaan pada bulan Oktober tahun lalu yang melibatkan model Boeing 737 Max, mendorong Administrasi Penerbangan Federal AS mengeluarkan arahan bagi maskapai berbasis AS untuk merevisi prosedur operasi mereka.Pada bulan Desember lalu, Eastar Jet menjadi maskapai pertama Korea Selatan yang mengerahkan dua unit model Boeing. Maskapai domestik lainnya seperti Korean Air dan Jeju Air direncanakan akan mengoperasikan masing-masing 30 dan 50 unit pesawat jenis tersebut dalam tahun ini.