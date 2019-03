Jumlah Turis Asing di Korea Utara Dibatasi Menjadi Seribu Orang Per Hari

Photo : YONHAP News

Jumlah pengunjung asing di Korea Utara akan dibatasi menjadi maksimal seribu orang per hari.Korea Utara dilaporkan mengalami kesulitan dalam kemampuannya untuk menerima para pengunjung asing, karena jumlah turis asing akhir-akhir ini melonjak, yang diakibatkan pengaruh KTT antara Korea Utara dan AS.Harian pemerintah China, Global Times memberitakan pada hari Selasa (12/3/19) dengan mengutip sumber berita Korea Utara bahwa Pyongyang akan membatasi jumlah pengunjung warga asing ke negaranya menjadi seribu orang setiap harinya mulai tgl. 18 Maret.Media itu mengatakan bahwa sejumlah besar biro wisata di China telah diberitahu oleh otoritas pariwisata Korea Utara untuk membatasi jumlah penunjung warga negara China ke negaranya.Jumlah turis asing ke negara itu mulai meningkat pasca KTT pertama Korea Utara dan AS pada bulan Juni lalu, dan bahkan pada bulan Juli dan Agustus lalu, jumlah wisatawan asing mencapai rata-rata 1800 orang per hari.Korea Utara harus mengeluarkan langkah tersebut, karena fasilitas penginapan bagi turis asing di Pyongyang terbatas pada Hotel Koryo.Sebuah sumber berita mengatakan sebanyak 100.000 warga asing mengunjungi Korea Utara setiap tahun dan diantara mereka, 80% warga asing berasal dari dari China.