Pompeo Mendesak Korut untuk Melaksanakan Denuklirisasi

Photo : KBS News

Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo meminta Korea Utara untuk menindaklanjuti janjinya untuk membongkar program senjata nuklirnya.Dalam sebuah wawancara pada hari Selasa dengan penyiaran lokal di Houston, Texas, Pompeo mengatakan bahwa AS perlu melihat tindakan nyata dari Korea Utara.Menlu itu mengatakan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un telah memberitahukan kepadanya secara langsung, tidak kurang dari enam kali, bahwa dia akan melakukan denuklirisasi. Dikatakannya juga bahwa AS hanya akan menghargai tindakan nyata.Pompeo mengatakan AS dan Korea Utara sekarang hanya perlu mencari cara untuk mencapai denuklirisasi Utara.