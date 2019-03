Andy Kim: Denuklirisasi Korea Utara Punya Harapan, Diperlukan Kolaborasi Tanpa Batas

Photo : YONHAP News

Salah seorang anggota DPR AS Andy Kim menyatakan perundingan tentang denuklirisasi Korea Utara adalah urusan keamanan negara dan telah menjanjikan kerja sama tanpa batas dengan pemerintahan Trump.Dalam wawancara dengan acara KBS World pada hari Rabu (13/3/19), Kim menyampaikan pemerintah AS telah melakukan kemajuan besar dalam isu denuklirisasi dan perundingan selanjutnya dengan Korea Utara masih dalam harapan.Anggota Partai Demokrat AS ini menekankan efek eksternal dari peran pemerintahan Moon Jae-in seperti menjadi penengah, bermanfaat dalam proses pencapaian denuklirasi yang dilakukan pemerintahan Trump selama setahun ini. Kemudian, ia akan secara aktif bekerja sama dengan catatan bahwa pemerintah AS akan terus melanjutkan upaya diplomatiknya bersadarkan strategi dan informasi.Mengenai pemulihan situs peluncuran misil Dongchang-ri, Korea Utara baru-baru ini, Andy Kim menuturkan bahwa DPR AS memperhatikan informasi terkait dan meminta pemerintah AS untuk melakukan upaya diplomatik dengan kesadaran nyata.Andy Kim mulai bekerja di Kementerian Luar Negeri pada pemerintahan Barack Obama, sempat bergiat sebagai penasehat Komandan Nato di Afganistan mulai tahun 2011 hingga 2013, dan juga menjabat sebagai Penasihat Dewan Keamanan Nasional (NSC) Gedung Putih Urusan Irak.