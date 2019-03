Pompeo dan Biegun Bertemu dengan Anggota DK PBB untuk Membahas Isu Korea Utara

Photo : YONHAP News

Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo yang memimpin negosiasi antara Korea Utara dan AS membahas isu Semenanjung Korea dengan mitranya Sekjen PBB Antonio Guterres pada hari Rabu (13/3/19) waktu setempat.Kementerian Luar Negeri AS mengatakan bahwa Menlu Pompeo membahas berbagai isu penting termasuk isu nuklir Korea Utara dengan Sekjen Guterres di Washington.Meskipun Kementerian Luar Negeri AS tidak mengumumkan isi pembahasan yang konkrit, Menteri Pompeo diperkirakan meminta kerja sama untuk mengimplimentasi sanksi terhadap Korea Utara.Selain itu, Kementerian Luar Negeri AS mengatakan bahwa Utusan khusus Amerika Serikat untuk Korea Utara Stephen Biegun akan bertemu dengan anggota Dewan Keamanan PBB untuk membahas Korea Utara pada hari Kamis (14/3/19).Menurut Kementerian Luar Negeri AS, Biegun akan membahas upaya untuk memastikan implementasi sanksi demi mencapai "Denuklirisasi akhir Korea Utara yang sepenuhnya terverifikasi (FFVD)" bagi Korea Utara.Biegun menjelaskan pada awal pekan ini bahwa AS tidak akan mencabut sanksi sampai Korea Utara meninggalkan senjata program pemusnah massal.