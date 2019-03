Album BTS Masuk 10 Top Tangga Penjualan Album Terbanyak Tahun 2018

Photo : YONHAP News

Boy grup BTS menjadi satu-satunya grup K-pop yang berhasil masuk dalam 10 top tangga album terlaris untuk tahun 2018 versi Federasi Internasional Industri Fonografi (IFPI).Bahkan tidak hanya satu, namun dua album BTS sukses menempati posisi 5 teratas penjualan album terbanyak.IFPI mengungkapkan dalam situs webnya pada tgl.13 Maret waktu setempat bahwa album BTS 'Love Yourself: Answer' menempati urutan kedua di tangga album terlaris dan dikuti oleh 'Love Yourself: Tear' diposisi ketiga.Sementara itu, BTS dijadwalkan akan merilis album baru mereka yang bertajuk 'Map Of Soul: Pesona' pada tgl.12 bulan April mendatang.Album global menggabungkan penjualan unit album fisik dan penjualan digital internasional.