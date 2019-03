Cheongwadae : Korea Utara dan AS Tidak Akan Kembali ke Masa Lalu Karena Sudah Mendapatkan Kemajuan

Photo : KBS News

Seorang pejabat senior di Kantor Kepresidenan Cheongwadae mengatakan bahwa kedua negara tidak akjavascript:;an kembali ke masa konflik dan konfrontasi sebelum negosiasi dimulai dan telah membuat banyak sekali kemajuan untuk kembali ke masa lalu meskipun KTT antara Korea Utara dan AS ke-2 gagal.Menurut Cheongwadae, kedua pihak telah menyatakan niatnya untuk melanjutkan negosiasi dan diplomasi dengan mengutip pernyataan akhir-akhir ini dari Wakil Menteri Luar Negeri Korea Utara Choe Son-hui dan Perwakilan Khusus AS untuk Korea Utara Stephen Biegun.Menurut pejabat tersebut, Seoul akan melakukan dialog dengan Pyongyang untuk membuat Korea Utara dan AS tetap melanjutkan pembicaraan.Ia menambahkan, sekarang giliran dialog antar-Korea, yakni saatnya peran pemerintah Korea Selatan diperlukan.Menurut pejabat tersebut, pada tahun ini akan ada perubahaan yang inovatif sesuai dengan kesepakatan antar-Korea pada tahun lalu.