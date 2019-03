Pompeo: Denuklirisasi Terverfikasi Korea Utara Harus Diprioritaskan

Photo : KBS News

Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS), Mike Pompeo, kembali memastikan bahwa komitmen sementara Presiden Donald Trump untuk masa depan yang lebih baik bagi rakyat Korea Utara yang sangat nyata ini, seharusnya diikuti dengan denuklirisasi Korea Utara yang terverifikasi.Selama wawancara dengan beberapa stasiun radio lokal di Kansas pada hari Senin (18/3/19), Pompeo menyatakan bahwa AS akan kembali terlibat dalam dialog dengan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un.Saat ditanya tentang penyebab kegagalan KTT antara Korea Utara dan AS di Hanoi, Pompeo merujuk kepada sejumlah masalah terkait 'waktu dan pengurutan agenda'.Terhadap pernyataan Wakil Menteri Luar Negeri Korea Utara, Choe Son-hui, bahwa negaranya tengah mempertimbangkan kembali uji coba nuklir dan rudalnya, Pompeo menerangkan bahwa kesepakatan denuklirisasi ini akan sulit tercapai dan berpotensi menjadi sebuah prosedur yang panjang.Pompeo juga menyebutkan bahwa pemerintahan Trump sebenarnya telah menjatuhkan sebuah sanksi ekonomi terberat dalam sejarah AS kepada Korea Utara, sekaligus berusaha menjalin hubungan diplomatik yang paling menjanjikan juga dengan Korea Utara dalam sejarah mereka.